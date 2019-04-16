Продажи романа Гюго о Нотр-Даме резко подскочили после пожара в соборе

Пожар в соборе Парижской Богоматери спровоцировал резкий рост продаж книг, посвященных Нотр-Даму. Среди бестселлеров этой недели оказался также знаменитый роман Виктора Гюго, действие которого разворачивается в легендарном здании, сообщает BFMTV.

В топ-10 самых продаваемых книг французского "Амазона" второй половины апреля попали четыре издания романа.

Также в этот список вошли еще две книги о Нотр-Даме, написанные разными авторами.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его потушили лишь через 12 часов. В результате была уничтожена крыша собора и обрушился шпиль, однако основная конструкция и две башни были сохранены.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен, и объявил, что запустит международную кампанию по сбору средств.

О своих намерениях пожертвовать средства на восстановление одного из главных архитектурных памятников Европы также заявили несколько крупных бизнесменов.