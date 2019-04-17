Исследование: от ядерного апокалипсиса мир спасут женщины

Обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф обнародовала результаты исследований результатов участия женщин в вопросах ядерных технологий. Выяснилось, что увеличение числа женщин, занятых в ядерной сфере, может спасти мир от глобальной ядерной войны.

При полноценном участии женщин в вопросах ядерных технологий снижается вероятность принятия опасных решений и невыполнения соглашений, показывает исследование. Двусторонние соглашения о неприменении ядерного оружия были бы более прочными при участии женщин, считает Шарфф, опирающаяся на исследования в миротворческой сфере.

В 2006 году Лондонское королевское сообщество проанализировало поведение обоих полов в смоделированных сценариях войны, передает РИА Новости. Выяснилось, что мужчины ведут себя более самоуверенно, что повышает вероятность удара по противнику.

Шарфф пишет, что некоторые женщины стали знаменитыми именно из-за вклада в дело мира. Она напоминает об Уэнди Шерман, которая достигла значительного прогресса в переговорах по сокращению ядерной деятельности Ирана и была награждена медалью Барака Обамы, бывшего тогда президентом.