Массимилиано Аллегри: хочу продолжать работать с "Ювентусом"

Сильнейший клуб Италии "Ювентус" снова потерял шансы выиграть Лигу чемпионов. Туринцы проиграли дома "Аяксу" 1:2 и завершили борьбу. Тем не менее главный тренер Массимилиано Аллегри намерен работать с "Юве" и дальше.

"Я не собираюсь подавать в отставку и хочу продолжать работать с "Ювентусом". Об этом я уже уведомил президента клуба", — заявил Аллегри после матча.

Тренер признал победу "Акса" закономерной. "Во втором тайме "Аякс" играл сильнее нас и заслуженно победил. Наша команда должна была выходить на поле с другим настроем".