Из-за вооруженной девушки в Колорадо закрыли 22 школы

В штате Колорадо после угроз, распространяемых вооруженной девушкой, закрыли 22 школы, в том числе ту, в которой уже однажды произошла стрельба.

18-летняя белая американка Сол Паис приехала в штат Колорадо днем ранее, передает РИА Новости. Она вооружена и считается очень опасной. Девушка угрожала школам в районе города Денвер.

Полиция и ФБР ведут розыск злоумышленницы, ее приметы обнародованы. Стражи порядка дежурят в школах, все дети в настоящий момент в безопасности. Всем, кто видел девушку, предписывают ни в коем случае не приближаться к ней и вызвать полицию.

Среди закрытых по тревоге школ – печально известная "Колумбайн", где в результате стрельбы 20 апреля 1999 года погибли 14 детей. Об этих трагических событиях был снят фильм Майкла Мура "Боулинга для Колумбайн".