"Зеленые" заблокировали мост и перекресток в центре Лондона

В Лондоне полиция задержала почти три сотни активистов, которые блокировали дороги в центре города. Митингующие уже два дня выступают против загрязнения окружающей среды.

Как заявили в Скотланд-Ярде, защитники природы отказывались разблокировать мост Ватерлоо и оживленный перекресток Оксфорд-серкус. Пришлось буквально выносить их за руки и за ноги, передает телеканал "Россия 24".

Полиция требует от экологических активистов прекратить свои митинги. Однако организаторы акций протеста обещают новые демонстрации на лондонских дорогах еще как минимум в течение двух недель.