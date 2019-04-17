Пусан конфисковал российское судно Seagrand и отдал его корейским морякам

Власти Пусана конфисковали российское судно Seagrand, которое зимой врезалось в мост. Сообщается, что теперь судно использует корейский экипаж. Судебное заседание по делу против капитана Seagrand назначено на 23 апреля.

В конце февраля российское судно врезалось в участок между опорами моста в Пусане. Как сообщают южнокорейские СМИ, Seagrand сам получил повреждения, поцарапал пришвартованную яхту и пробил в мосту огромную дыру. Представитель оператора судна заявил, что ЧП было связано с тяжелыми условиями швартовки, сильным течением и малым для маневра пространством.