Кузнецова получила wild card на теннисный турнир в Праге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сможет выступить на турнире в Праге, который стартует в столице Чехии 29 апреля. Организаторы соревнований предоставили ей wild card.

Напомним, что экс-вторая ракетка мира на прошлой неделе вернулась в тур после полугодичного перерыва. Она сумела вернуться в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации благодаря выходу в четвертьфинал на турнире в Лугано.

Последний раз Кузнецова выступала в Праге в 2016 году, где пробилась в полуфинал соревнований.