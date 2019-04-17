17 апреля 201909:58
Боксер Миллер провалил допинг-тест перед боем с Джошуа
Американский боксер Джаррелл Миллер, получивший возможность сразиться с чемпионом IBF, WBA и WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа, не смог пройти допинг-тест. В его анализах обнаружили запрещенные вещества.
"Нас проинформировали, что допинг-проба Миллера, взятая 20 марта 2019 года, оказалась положительной. В ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация. Джошуа продолжает готовиться к поединку", – написал на своей странице в Twitter промоутер чемпиона Эдди Хирн.
Напомним, что бой между Джошуа и Миллером запланирован на 1 июня 2019 года. Он должен пройти в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден".
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