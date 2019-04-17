Никакого инсульта нет, но Быкова вывезли из самолета на каталке

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что у Дмитрия Быкова "никакого инсульта нет". В беседе с ТАСС он рассказал, что Быков действительно госпитализирован в Уфе вследствие резкого ухудшения самочувствия.

Писатель и журналист находится в реанимации, состояние его тяжелое, но стабильное, говорят врачи.

Тем временем в соцсетях очевидцы пишут, что Быкову стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу: он был дезориентирован, постоянно кого-то звал.

Когда самолет приземлился в столице Башкирии, писателя тут же увезли в медпункт: он даже не смог сам спуститься по трапу, так что его пришлось вывозить на каталке.

Первоначально медики предположили, что у Быкова были либо последствия эпилептического припадка, либо отек или опухоли мозга.

В больницу Уфы писатель был доставлен в бессознательном состоянии. В Уфе писатель должен был прочесть лекцию, теперь она отменена.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Быков впал в кому.