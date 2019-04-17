"Положи топор!": омские школьники забросали камнями пенсионера

Омские подростки напали на 77-летнего мужчину, не давали выйти ему из гаража и оскорбляли, снимая происходящее на телефон. Опубликованная запись послужила лишним доказательством вины школьников, которые в тот же день избили четверых сверстников.

Эти кадры были сделаны днем 14 апреля в гаражном кооперативе в микрорайоне Московка-2. Чем подросткам не угодил пенсионер, остается неизвестным — запись начинается с того момента, когда они бросают в мужчину камни.

"Я мешаю вам, что ли?!" — недоумевает последний.

Юные хулиганы не отступили даже после того, как пенсионер взялся за топор, более того, один из нападавших попытался ударить старика ногой, но попал по двери гаража. Зачинщика с места увели его приятели, но тот спустя час сорвал свою злость на сверстниках — в полицию поступили заявления от родителей четырех избитых подростков.

К стражам порядка обратился и 77-летний ветеран труда, после чего троих учеников школы №71 задержали. Один из них, как выяснилось, уже состоит на учёте в органах внутренних дел.