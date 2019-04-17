Экс-игрок "Ак Барса" избил женщину-водителя в Казани. Видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей конфликт с участием Дмитрия Обухова — бывшего игрока хоккейного клуба "Ак Барс", произошедшего в минувшую пятницу, 12 апреля, на улице Дзержинского в Казани.

Как сообщают СМИ, 35-летний нападающий атаковал женщину, находившуюся за рулем малолитражки, и нанес ей несколько ударов, после чего уехал. Судя по всему, спортсмен оказался недоволен тем, что дама перегородила проезд его автомобилю Mercedes.

Как рассказала сама пострадавшая – Снежана Б., она зафиксировала в травмпункте побои – ушибы мягких тканей лица и кровоподтек на голове, подозрение на сотрясения головного мозга не подтвердилось. В телефонном разговоре хоккеист сообщил, что "девушка сама виновата, а он просто ответил на грубость".

Известно, что избитая женщина обратилась с заявлением в полицию, по факту произошедшего проводится проверка.

Отметим, что Дмитрий Обухов в составе казанский команды трижды становился обладателем Кубка Гагарина, выигрывал Чемпионат России и вместе с одноклубниками завоевывал серебро национального первенства.

В настоящее время Обухов покинул "Ак Барс" и пробовал свои силы в Словакии, где им интересовался хоккейный клуб "Дукла".