Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 апреля 201916:28

Новейший российский военный транспортник презентуют на МАКС-2019

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В покажут на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Кроме того, КБ "Ильюшина" обещает показать летающий танкер Ил-78 и пассажирский Ил-114, заявил агентству ТАСС генеральный директор выставки Александр Левин.

Ил-112В – военно-транспортный самолет, который сменит в российских вооруженных силах устаревший грузовик Ан-26. Грузоподъемность нового "Ил" достигает 5 тонн, крейсерская скорость – 500 километров в час.


Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года. Экипаж самолета успешно выполнил полетное задание.

Сейчас

15:18

Самолет с главой Приморья экстренно сел в Красноярске

12:46

Зеленский и Порошенко согласовали время и место дебатов

11:48

Дмитрий Быков впал в кому

10:48

В России запретили рекламу новых наркотиков

06:00

Ассанж получил награду Европарламента

05:16

В Южной Корее мужчина устроил резню

21:10

Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медведев объяснил, почему он против объединения Александринки и Ярославского театра

Медведев объяснил, почему он против объединения Александринки и Ярославского театра

16 минут назад
Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством

Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством

38 минут назад
19 апреля в 19:00: Зеленский и Порошенко согласовали время и место дебатов

19 апреля в 19:00: Зеленский и Порошенко согласовали время и место дебатов

3 часа назад
Самолет с главой Приморья экстренно сел в Красноярске

Самолет с главой Приморья экстренно сел в Красноярске

1 час назад
Специалисты Минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Быкова

Специалисты Минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Быкова

1 час назад
Это было чудо: Ольга Кабо родила в 44 года после поклонения Поясу Богородицы

Это было чудо: Ольга Кабо родила в 44 года после поклонения Поясу Богородицы

1 час назад
Топ-5 самых курящих регионов России

Топ-5 самых курящих регионов России

6 часов назад
Панкратова-Чёрного сняли с рейса из-за 100 граммов водки

Панкратова-Чёрного сняли с рейса из-за 100 граммов водки

4 часа назад
Начались испытания новой снайперской винтовки "Уголек"

Начались испытания новой снайперской винтовки "Уголек"

1 час назад
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

1 час назад
"Олечки больше нет": санитарка детской поликлиники зарезала дочь по приказу голосов

"Олечки больше нет": санитарка детской поликлиники зарезала дочь по приказу голосов

5 часов назад
Впервые на "России 24": новости ведет робот

Впервые на "России 24": новости ведет робот

23 часа назад
Край земли. Фильм Дмитрия Степанова

Край земли. Фильм Дмитрия Степанова

4 часа назад
К премьере "Миллиарда": лучшие фильмы и сериалы с Машковым

К премьере "Миллиарда": лучшие фильмы и сериалы с Машковым

16.04.2019 15:30
Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

16.04.2019 09:48
В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

16.04.2019 09:37
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

15.04.2019 12:58
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

15.04.2019 08:13
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

26 минут назад
В воинской части под Петербургом вспыхнули цистерны с соляркой

В воинской части под Петербургом вспыхнули цистерны с соляркой

2 часа назад
В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти

В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти

2 часа назад
"Положи топор!": омские школьники забросали камнями пенсионера

"Положи топор!": омские школьники забросали камнями пенсионера

2 часа назад
Австралиец пивом спас от смерти редкую овцу-единорога

Австралиец пивом спас от смерти редкую овцу-единорога

2 часа назад
От "Хаски" к "Лайке". Начался новый этап разработки подлодки пятого поколения

От "Хаски" к "Лайке". Начался новый этап разработки подлодки пятого поколения

3 часа назад
Насекомые вдохновили инженеров на создание дронов, летающих в непогоду

Насекомые вдохновили инженеров на создание дронов, летающих в непогоду

3 часа назад
Бывшего президента Судана посадили в одиночку

Бывшего президента Судана посадили в одиночку

3 часа назад
Чо Бо Хи: получить эксклюзивные права на ракурс невозможно

Чо Бо Хи: получить эксклюзивные права на ракурс невозможно

3 часа назад
Lada Xray тоже получит мотор Renault-Nissan и японский вариатор

Lada Xray тоже получит мотор Renault-Nissan и японский вариатор

3 часа назад
В Екатеринбурге причиной засора стала смытая в канализацию лопата

В Екатеринбурге причиной засора стала смытая в канализацию лопата

4 часа назад
На скоростной трассе М-11 перевернулась фура с шампанским

На скоростной трассе М-11 перевернулась фура с шампанским

4 часа назад
Американские физики: путешествие через кротовые норы Вселенной возможно

Американские физики: путешествие через кротовые норы Вселенной возможно

4 часа назад
Российская компания выпустит голосового помощника, который подскажет, где выпить

Российская компания выпустит голосового помощника, который подскажет, где выпить

4 часа назад
Новый Cadillac CT5 обещает стать конкурентом BMW 5 серии

Новый Cadillac CT5 обещает стать конкурентом BMW 5 серии

4 часа назад
Ешь и худей: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют

Ешь и худей: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют

4 часа назад
Жириновский: жертвовать надо на восстановление российских святынь, а не Нотр-Дама

Жириновский: жертвовать надо на восстановление российских святынь, а не Нотр-Дама

5 часов назад
В России запретили рекламу новых наркотиков

В России запретили рекламу новых наркотиков

5 часов назад
За побег с места ДТП могут дать до 9 лет

За побег с места ДТП могут дать до 9 лет

5 часов назад
Ты со мной одной крови: братья и сестры в мультфильмах

Ты со мной одной крови: братья и сестры в мультфильмах

5 часов назад
Вести.net: Sony рассекретила подробности о PlayStation 5

Вести.net: Sony рассекретила подробности о PlayStation 5

6 часов назад
Заработать на котловане: сколько принесут инвестиции в новостройки по эскроу

Заработать на котловане: сколько принесут инвестиции в новостройки по эскроу

6 часов назад
Тяжелый турист сорвался с аттракциона в Таиланде со 100-метровой высоты

Тяжелый турист сорвался с аттракциона в Таиланде со 100-метровой высоты

6 часов назад
Toyota представила новое поколение Highlander

Toyota представила новое поколение Highlander

6 часов назад
Вулканическая ртуть подтвердила причину пермского вымирания

Вулканическая ртуть подтвердила причину пермского вымирания

6 часов назад
Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5G

Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5G

7 часов назад
Бывший вице-президент Mozilla: Google годами изживала Firefox, прикидываясь партнером

Бывший вице-президент Mozilla: Google годами изживала Firefox, прикидываясь партнером

7 часов назад
Нефть Brent поднялась выше 72 долларов впервые с ноября 2018-го

Нефть Brent поднялась выше 72 долларов впервые с ноября 2018-го

7 часов назад
СМИ: Трамп выслал российских дипломатов из-за фото с изображением мертвых уток

СМИ: Трамп выслал российских дипломатов из-за фото с изображением мертвых уток

9 часов назад
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

16.04.2019 07:02