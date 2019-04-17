Новейший российский военный транспортник презентуют на МАКС-2019

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В покажут на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Кроме того, КБ "Ильюшина" обещает показать летающий танкер Ил-78 и пассажирский Ил-114, заявил агентству ТАСС генеральный директор выставки Александр Левин.

Ил-112В – военно-транспортный самолет, который сменит в российских вооруженных силах устаревший грузовик Ан-26. Грузоподъемность нового "Ил" достигает 5 тонн, крейсерская скорость – 500 километров в час.



Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года. Экипаж самолета успешно выполнил полетное задание.