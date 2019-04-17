Власти Монреаля официально объявили город столицей хэви-метала

Представитель городского совета канадского Монреаля Крейг Сов выступил с предложением официально признать город столицей мирового хэви-метала. Коллеги поддержали чиновника, так как "тяжелые" группы появились тут больше 35 лет назад, из них много знаковых, сообщает Montreal Gazette.

Крейг Сов, который сам обожает хэви-метал и даже играет в группе, отметил, что Монреаль сыграл важную роль в развитии жанра не только в стране, но и во всем мире.

Montréal, ville d'excellence pour le Heavy metal et pour des noms de groupes hors du commun. 🤘 pic.twitter.com/m3lAnJk5ia — INFOMAN (@infomantv) 16 апреля 2019 г.

"В отличие, скажем, от джаза, хэви-метал до сих пор не получил заслуженного признания", — отметил представитель городского совета.

В обращении к городскому совету чиновник упоминул важные монреальские группы Kataklysm, Cryptopsy и Necrotic Mutation.