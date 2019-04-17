Зевс разбушевался: в Афинах на Акрополе от удара молнии пострадали четыре человека

В Афинах на Акрополе из-за удара молнии во время грозы получили ранения четыре человека. Одна из молний ударила у храма Эрехтейон.

Легкие ранения получили двое туристов и две женщины — охранники археологической площадки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ, от удара молнии разбилось стекло в будке охраны, и его осколки осыпали охранников и туристов.

Прибывшие по вызову медики скорой доставили пострадавших в местную больницу.