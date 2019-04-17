Путин: чиновники не должны "бронзоветь"

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы РАНХиГС, которую называют школой губернаторов, передает телеканал "Россия 24".

В своей речи Путин отметил, что любому руководителю нужно ощущать себя частью общества, в котором он живет и ради которого он работает. "Тогда он будет по-другому относиться к решению целого ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей".

Президент подчеркнул важность умения работать в команде и обмена лучшими практиками между чиновниками всех уровней. Путин отметил, что в настоящее время, когда перед страной стоят масштабные задачи по реализации национальных проектов, вопрос качества кадров на госслужбе в регионах становится крайне важен.

"Уже выстроена целая система подготовки молодых, подающих надежды, но уже опытных и талантливых управленцев, и это очень сказывается на движении кадров позитивном, на формировании различного уровня команд", — сказал Путин.

Обращаясь к выпускникам, президент отметил, что возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней и региональных, и федеральных, что очень приятно.

Путин напомнил, что из их рядов уже вышли два министра, три замминистра, 11 руководителей регионов, передает "Интерфакс".

"Жизнь становится все сложнее, большие ставит перед нами задачи, и я очень рассчитываю на то, что вы внесете свой значимый вклад в достижение результатов и решение тех задач, которые мы формулируем для себя, для страны на будущее", — сказал глава государства.