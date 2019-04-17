Эксперименты на выживание: тайну подмосковного скелета ищут в соцсетях
Жуткий случай расследуют в Подмосковье. В лесу, недалеко от поселка Черусти обнаружили скелет человека, прикованный к дереву цепями. 5 пар наручников, 6 навесных замков, и ни одного ключа. Всё это наводило на мысль о жестоком убийстве. Сомнения появились, когда установили личность погибшего. Как выяснилось, это пропавший два года назад любитель экстремальных походов и экспериментов на выживание. И все же сыщики не исключают криминал.
Черустинский заповедник. Болота, непроходимые леса.
"Папа гулял по лесу с собаками и собаки нашли кости. Он так посмотрел, кости человеческие были в одежде. Была протянута длинная цепь к дереву", — рассказала Юлия.
Следователи выяснили, что останки принадлежат пропавшему два года назад Ивану Ключарёву. Рядом нашли кандалы и наручники.
"Тут лес такой огромный. Практически каждый год у нас тут теряются люди", — говорит местная жительница.
Ключарёву был 31 год. Экстремал-путешественник. За плечами не один десяток сложных походов.
От дома Ивана Ключерёва в Пушкине до Черустинского заповедника 200 километров. По словам матери — к походу он начал готовиться заранее. Туда и обратно ездил несколько раз — отвозил продукты.
После того, как сын перестал выходить на связь, мать обратились в полицию. Но поиски результатов не дали.
"Три варианта. Несчастный случай, второй — его обидел кто-то и третий, может быть действительно, он попросил кого-то что-то сделать, по случайности получилось так, что он умер, а они убежали", — считает Елена Ключарёва, мать погибшего.
Скорее всего Иван пришел в этот лес специально. Судя по цепям и наручникам, пытался повторить знаменитый фокус Гудини.
"Он — рисковый человек. Я думал, это добром не кончится", — отметил местный житель.
Недалеко от места гибели Ключарёва нашли следы палаточного лагеря. Друг Ивана Андрей Шевченко уверен: в одиночку на опасный эксперимент он бы не решился: "Возможно, он хотел поставить какой-то эксперимент с узлом или с самораспутыванием. Вряд ли он был сам, скорее всего он был с кем-то".
Был ли рядом с Иваном кто-то еще сейчас выясняют следователи.
"Погибший состоял в сообществе, которое практиковало выживание в экстремальных условиях. Данная информация также в настоящее время проверяется", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СУ по Московской области.
"Академия выживания", "Академия вольных путешествий". В этих группах призывают испытать себя болью и страданием: "Ты будешь гореть и выбираться из ледяной воды, сражаться со зверем и в финале будешь погребен заживо!"
Администраторы этих групп прекрасно знали Ключарёва и даже записывали с ним видеоролики: "Как ты первый раз познакомился с Антоном? — Я его узнал по книжке про экстремальные путешествия".
Но сегодня категорически отказываются отвечать на любые вопросы: "Ни в коем случае не нужно отвечать ни на какие вопросы журналистам".
Эксперты по выживанию убеждены: игры с экстримом как правило заканчиваются печально. Слишком велика разница между виртуальным и реальным миром.
"Я надеюсь эта история будет таким примером для всех остальных, что нельзя так делать. Нельзя щекотать нервы. Я знаю экстремалов, у которых чувство опасности атрофировалось", — считает Эдуард Халилов, эксперт по выживанию.
В ближайшее время следователи должны опросить администраторов групп опасного отдыха. Точную причину гибели Ивана Ключарёва установит медицинская экспертиза. Пока рассматривается все версии — от несчастного случая до убийства.
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