Кубок Гагарина. ЦСКА обыграл "Авангард" и повел в финальной серии 3:0

В третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги столичный ЦСКА в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" со счетом 2:0. Первые два периода встречи завершились без заброшенных шайб.

У победителей встречи голами отметились нападающие Сергей Андронов и Михаил Григоренко, забросившие шайбы на 4-й и 20-й минутах третьего периода соответственно.

Первые два матча завершились домашними победами армейцев – 5:2 и 3:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу москвичей. Четвертая игра состоится 19 апреля и пройдет также на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе.