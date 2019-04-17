Авария на Мадейре: туристы погибли, водитель и гид выжили

По последним данным, 28 человек погибли в аварии на португальском острове Мадейра.

По информации местных властей, среди погибших 11 мужчин и 17 женщин.

Автобус, в котором находились 57 пассажиров, сорвался с трассы и упал на крышу дома. По предварительным данным, у него отказали тормоза. Есть и другая версия — водитель потерял контроль над управлением.

Водитель и гид, оба местные жители, выжили, передает "Россия 24". Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Уже установлено, что среди погибших девять граждан Германии.

ДТП произошло рядом с отелем Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden в популярном курортном районе Канису. Администрация отеля сообщила, что никто из гостей не пострадал.

Тем временем посольство России в Португалии на своей странице в Facebook сообщило, что дипломаты находятся в постоянном контакте с властями Мадейры для выяснения обстоятельств произошедшего ДТП с туристическим автобусом. Сотрудники российской дипмиссии выразили соболезнования семьям и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.