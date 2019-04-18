"Тоттенхэм" проиграл "МанСити", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:3. Команды установили рекорд турнира, впервые в истории Лиги чемпионов забив 4 мяча в стартовые 11 минут.

У победителей встречи дубль оформил Рахим Стерлинг (4-я, 21-я минуты) и по разу отличились Бернарду Силва (11) и Серхио Агуэро (59), а у гостей дважды отличился Сон Хын Мин (7, 10) и единожды – Фернандо Льоренте (73).

Первая игра завершилась победой "Тоттенхэма" с минимальным счетом – 1:0. Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино впервые за 57 лет вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с "Аяксом", который выбил из турнира "Ювентус" (3:2). Ранее команда из Амстердама отправила домой мадридский «Реал».