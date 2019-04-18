Разработка нового поколения: холодильник на магните

В пресс-службе "МИСиС" рассказали, что российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40 процентов.

Это совместная разработка специалистов из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и Тверского государственного университета​​​.

В основе новаторской разработки — твердотельная магнитная система, по энергоэффективности превосходящая газокомпрессорные механизмы обычных холодильников почти в два раза, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в новом холодильнике использован магнетокалорический эффект, заключающийся в том, что магнитный материал меняет свою температуру при намагничивании. Существующие в мире установки не могут охлаждать слишком сильно, а способны лишь поддерживать определенную температуру.

Опытный образец представляет собой компактное устройство в 15 сантиметров. Разработчики предлагают использовать его в автомобильных кондиционерах или охлаждающих системах для микропроцессорной техники.