Итоги Второй мировой: Греция пересчитала сумму ущерба от Германии

Парламент Греции разрешил своему правительству потребовать от Берлина новых выплат. Речь о репарациях за ущерб, нанесённый стране в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Афинско-македонское агентство новостей, решение поддержали большинство депутатов. А до начала голосования перед народными избранниками выступил премьер-министр. Алексис Ципрас напомнил, что в устной форме вопрос обсуждают более 20 лет, пришло время оформить требования письменно, так как это "исторический и моральный долг".

Берлин в свою очередь уверен, что Афинам ничего не должен. Как заявили ранее в германском Кабмине, вопрос был решен ещё в 60-х годах прошлого века, когда Греции выплатили 115 миллионов немецких марок. Греческие власти подсчитали: истинная сумма ущерба выше на сто с лишним миллиардов евро — и это без учёта накопившихся процентов, передает телеканал "Россия 24".