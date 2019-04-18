"Колорадо" Задорова вновь обыграло "Калгари" в Кубке Стэнли

В Колорадо завершилась четвертая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между местными "Эвеланш" и "Калгари Флеймз". В основное время матча соперники не выявили победителя. А в овертайме Микко Ранатен, оформив дубль, принес победу хозяевам льда со счетом 3:2.

Еще одну шайбу в составе победителей забросил Джей-Ти Компфер. У проигравших отличились Элиас Линдхольм и Дерек Райан.

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров принял участие в игре, однако результативными действиями не отметился. Вратарь "лавин" Семен Варламов вновь остался в запасе.

Счет в серии стал 3:1 в пользу "Эвеланш". Пятая игра состоится 20 апреля на домашней площадке "Калгари".