Лига чемпионов выбирает: Месси, де Лигт, Сон или Фирмино?

УЕФА и организаторы Лиги чемпионов объявили список претендентов на награду лучшему игроку недели в главном евротурнире по итогам ответных матчей 1/4 финала. Возглавляет квартет Лионель Месси из "Барселоны", забивший два гола в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Его конкурентами стали еще два форварда. Это нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, который забил два гола в ворота "Манчестер Сити" (4:3), а также Роберто Фирмино из "Ливерпуля", отметивший голом в матче против "Порту" (4:1). Также в списке номинантов оборонец "Аякса" Маттейс де Лигт, забивший победный мяч в ворота "Ювентуса" (2:1). Победитель будет известен 19 апреля.