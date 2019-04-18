Врачи госпиталя Бурденко вылетают в уфимскую больницу к Быкову

Бригада врачей из госпиталя имени Бурденко вылетает из Москвы в Уфу к Дмитрию Быкову. Московские врачи вместе с уфимскими коллегами определят дальнейший ход лечения писателя.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что за ночь в состоянии Быкова никаких изменений не произошло. Источник в медицинских кругах Башкирии также рассказал ТАСС, что состояние писателя тяжелое, без изменений.

Быкову стало плохо при перелете из Екатеринбурга в Уфу. С борта самолета его доставили в больницу в тяжелом состоянии и с нарушением сознания. Первоначально врачи подозревали у Быкова острое нарушение мозгового кровообращения, однако позже инсульт не был подтвержден. Информацию об инсульте также опровергла жена писателя.

Внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов заявил РИА Новости, что Быкова пока не будут отправлять на лечение в Москву. Он находится в медикаментозной коме.

Дмитрий Быков родился в Москве в 1967 году. Литературный дебют Быкова состоялся в 1992 году — тогда был опубликован сборник его стихотворений "Декларация независимости". В последующие годы вышли поэтические сборники "Послание к юноше", "Военный переворот", а в 2001 году увидел свет первый роман Быкова "Оправдание". К настоящему моменту среди популярных романов писателя — "Эвакуатор", "Списанные", "Орфография", "Икс", "Июнь", другие.