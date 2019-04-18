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18 апреля 201910:21

Пострадавшие в крупной аварии на томской трассе находятся в тяжелом состоянии

ГТРК "Томск"

Четверых пострадавших в ДТП на трассе возле села Кафтанчиково доставили в Томскую городскую больницу. Сейчас им оказываю необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время будут проведены диагностические исследования. Главный врач БСМП Олег Попадейкин сообщил, что состояние пациентов — троих мужчин и одной женщины — оценивается как тяжелое, передает ГТРК "Томск".

Известно, что на месте ДТП работали три бригады скорой помощи и реаниматологи. После прибытия на место инцидента, врачи сразу эвакуировали пострадавших. Трое участников происшествия погибли на месте.

Напомним, около 09:30 на федеральной трассе возле села Кафтанчиково произошла крупная авария. В результате погибли три человека. По предварительным данным, водитель "Хонды" не справился с управлением. На большой скорости он вылетел на встречную полосу и попал под колеса фуры.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Текст: ГТРК "Томск"

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