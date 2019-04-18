Закон об ипотечных каникулах принят в окончательной редакции

Депутаты Госдумы сегодня в окончательном, третьем чтении утвердили законопроект об ипотечных каникулах для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию.

В документе прописывается, что заемщик может обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода, если речь идет о его единственном жилье и ранее положения ипотечного договора не менялись.

На предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать те, кто внезапно остался без работы, стал инвалидом I или II группы, или был признан временно нетрудоспособным на срок более 2 месяцев, а также те, чей доход снизился на 30% (при этом размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода).

Получить каникулы смогут и граждане, у которых увеличилось количество лиц, находящихся на их иждивении (это несовершеннолетние или инвалиды I и II группы), но только в том случае, если совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге стали превышать 40% от среднемесячного дохода.

Срок льготного периода для заемщика составит 6 месяцев, уточняет "Интерфакс". Максимальный размер кредита, по которому могут быть даны каникулы, установит правительство, однако предполагается, что речь будет идти о сумме не больше 15 миллионов рублей. Ранее, в ходе второго чтения депутаты исключили из законопроекта об ипотечных каникулах кредиты на "роскошное" жилье.