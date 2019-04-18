"Колония женского режима". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

Убийцы и грабители, мошенники и воры — обычные обитатели колоний. Но осужденные, о которых пойдет речь, это – женщины, отбывающие наказание за колючей проволокой.

Они делают себе прически и маникюр, носят кольца и серьги. И продолжают считать себя слабым полом.

Как живут за колючей проволокой представительницы слабого пола? Какие преступления они совершили? И какова женская доля убийц, наркоманок и аферисток?

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