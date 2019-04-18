Россия прекращает поставки угля и нефти на Украину

Россия запретила экспорт нефти и угля на Украину.

На заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что несколько дней назад Киев предпринял очередной недружественный шаг — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В ответ Москва устанавливает запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, сообщает "Россия 24".

Документом определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений.

"В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты", — уточнил глава правительства.

Кроме того, Россия в качестве ответных мер Украине запрещает ввоз украинской продукции машиностроения​​​, легкой промышленности и металлообработки. По словам Медведева, в прошлом году их стоимость составила почти 250 миллионов долларов.

10 апреля под украинские санкции попала стеклянная тара из России (в том числе банки, бутылки, емкости и так далее), а также формалин, электрические проводники, пружины для грузовых вагонов и другая продукция. Еще раньше кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.