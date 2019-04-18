Парламентарии Дона: морским портам Ростова и Азова нужен особый статус

Морским портам Ростова-на-Дону и Азова нужен особый статус. Эту тему обсудили на заседании комитета Заксобрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи. Парламентарии предложили провести комплексную ревизию федерального законодательства по этой части, сообщает ГТРК "Дон-ТР".



Напомним, около 10 лет назад порты получили статус морских. Это спровоцировало ужесточение технических требований и увеличение затрат. Как считают депутаты, объектам нужно присвоить новый статус — "морской порт с речным режимом эксплуатации" — и определить специфику их функционирования. Донские парламентарии также настаивают на необходимости конкретизации экологических требований к подобным портам, разработке особых норм их проектирования, определении отдельных требований к эксплуатации морских и речных судоходных участков.

"Это нужно сделать для решения всех вытекающих вопросов по содержанию, экологии и развитию портовой инфраструктуры региона. Похожие проблемы сейчас испытывают и Петербург, и Астрахань, и много других городов, в которых есть устьевые порты", — заявил зампредседателя Заксобрания, председатель комитета по строительству Ростовской области Александр Скрябин.