Против директора петербургского театра кукол возбудили дело о взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении петербургского Большого театра кукол, говорится на сайте ведомства.

Имя директора не называется, дело возбуждено по статье о получении взятки.

Еще один фигурант дела – гендиректор одной из коммерческих структур, его подозревают в даче взятки.

Следователи считают, что подозреваемые вступили в сговор. Коммерсант дал директору театра взятку в размере 1,2 миллиона рублей. В ответ тот заключил с ним договор на поставку декораций, бутафории, реквизита, костюмов и кукол к одному из спектаклей. Договор был заключена на 2 миллиона 191 тысячу рублей.

По месту жительства подозреваемых проходят обыски, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

На сайте театра указано, что его директор – заслуженный работник культуры РФ Александр Калинин.

Между тем, в театре заявили "Интерфаксу", что такая крупная взятка для детского театра – абсурд. "Мы просто не можем ничего предложить за такие огромные деньги", — отметил собеседник агентства.