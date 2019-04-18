Даниил Медведев обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал Masters

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает борьбу на крупном турнире серии Masters, который проходит в Монако. В матче третьего круга состязаний с призовым фондом 5,6 млн долларов наш спортсмен играл с греком русского происхождения Стефаносом Циципасом и победил.

Соперники до этого встречались на турнира АТР трижды и все три раза в 2018 году побеждал наш спортсмен, включая выигрыш на US Open – американском "Большом шлеме". Однако борьба двух молодых теннисистов всегда была очень упорной.

Не стала исключением и встреча в Монте-Карло. Первая партия осталась за Медведевым – 6:2. Однако игрок из Греции подготовил во втором сете достойный ответ – 6:1. Третья партия стала "игрой нервов" в которой долгое время соперники брали свои подачи. Но на финише сета Даниил сум5ел сделать победный брейк – 6:4.