Украинская обувь и одежда запрещены в России

Российские власти расширили список товаров, которые запрещено ввозить на территорию России. В частности, новые ограничения коснулись украинской легкой промышленности — под запрет попала одежда и обувь. Также нельзя импортировать с Украины трубную продукцию, канаты, сетки, крепежные изделия, машины по укладке труб, гусеничные бульдозеры и различные погрузчики. Соответствующие указания содержатся в постановлении кабинета министров, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, Россия приняла решение запретить экспорт нефти и угля на Украину.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, напомнил, что несколько дней назад украинские власти расширили список российских товаров, запрещенных для импорта на территорию Украины.

"В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", — пояснил глава правительства РФ.

10 апреля под украинские санкции попала стеклянная тара из России, формалин, электрические проводники, пружины для грузовых вагонов и другая продукция.