Момент падения туристического автобуса на Мадейре попал на видео

Совет министров португальской Мадеры объявил трехдневный траур по жертвам ДТП с участием туристического автобуса, в котором погибли 29 граждан Германии, сообщает Observador. Камера наблюдения зафиксировала момент падения экскурсионного транспорта с обрыва.

Авария произошла около 18:30 17 апреля на петляющей дороге Понта-да-Оливейра в районе Канису. По предварительной версии, у следовавшего из отеля Quinta Splendida в Фуншалу автобуса отказали тормоза.

"Водитель пытался остановиться, задевая за камни и стены, но безуспешно", — рассказала ехавшая следом местная жительница.

Автобус съехал с дороги, опрокинулся и рухнул на крышу частного дома, хозяин которого недавно перебрался к родственникам. Из находившихся в салоне 57 человек скончались 29 (11 мужчин и 18 женщин) — все они туристы из ФРГ в возрасте от 40 до 60 лет. В больницу доставили 26 пострадавших, в том числе местных водителя и гида. Поднять автобус спасателям удалось к пяти часам утра 18 апреля.

Три дня на Мадере будут приспущены государственные флаги в дань скорби по погибшим в страшной аварии.