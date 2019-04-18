Донбасс смотрит на украинские выборы как на цирк

"Народ Донбасса мало интересуют украинские выборы. Мы смотрим на них как на цирк. Очевидно, что Украина падает все ниже", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" мэр Горловки Иван Приходько.

"От слов Владимира Зеленского у меня сердце кровью обливается так же, как и у других дончан, потому что он не хочет мира", — сказал он, отметив, что "никто не давал Зеленскому права обзывать боевиками людей, которые защищают свою родину. Такие люди есть в каждой семье Донбасса".

"Когда нас спрашивают, за кого мы переживаем на украинских выборах, мы говорим – ни за кого. Это два подонка: один пять лет бомбил Донбасс, другой обещает это продолжать. Если говорить о том, чего хотят люди Донбасса, то мы живем ожиданием выдачи российских паспортов, хотя пока не было никаких официальных уведомлений на этот счет", — подчеркнул мэр Горловки.

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" сказал, что Донбассу не нужно предоставлять особый статус. Также он заявил, что не намерен подписывать закон об амнистии для ополченцев.