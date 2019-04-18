"Челси" снизил цену Азара ради "Реала"

Лондонский "Челси" снизил цену на лидера команды Эдена Азара. Это произошло в ходе переговоров с мадридским "Реалом", который в летнее трансферное окно собирается приобрести бельгийского футболиста. Английский клуб готов продать своего лучшего игрока за 105 миллионов евро.

По информации AS, ранее "синие" хотели выручить за Азара не менее 115 миллионов евро. Однако эта сумма не устраивает "королевский клуб". Более того, "Реал" предлагает "Челси" лишь 90 миллионов за их главную звезду.

Напомним, что контракт Азара с лондонцами истекает в 2020 году. Если до этого времени англичане не продадут бельгийца, он уйдет в другой клуб совершенно бесплатно. Сам футболист выражал желание продолжить карьеру в "Реале".