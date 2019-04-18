Game over, раунд за Трампом: Мюллер подвел итог двухлетнего расследования

"Игра закончена". Намеком на модный сериал Дональд Трамп подвел итог сериала политического. Твит появился в тот момент, когда генпрокурор США закончил представлять полную версию доклада по российскому делу с однозначным выводом: сговора с Москвой не обнаружено. На поиски ушло два года и больше 7 миллионов долларов. 400 страниц отчета Мюллера анализируют юристы Белого дома и Конгресса, а президент готовится к пресс-конференции. Но американские СМИ уже уверены, что этот раунд останется за Трампом.

Несмотря на в общем-то предсказуемый результат, пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра некоторые в США ждали как сенсации. На CNN даже запускали обратный отсчет в углу экрана с указанием часов, минут и секунд, оставшихся до начала его оглашения. Но когда цифры обнулились, все оказалось по-прежнему. В том смысле, что главный вывод, сделанный комиссией Мюллера, в ходе почти двухлетнего расследования сформулирован также, как и в его докладной записке.

"Расследование не установило, что участники предвыборной кампании Дональда Трампа вступали в сговор с российским правительством", — заявил генпрокурор США Уильям Барр.

Чтобы дошло до всех, эту мысль для традиционно настроенных против Трампа журналистов, сидевших в зале, Барр на разные лады повторил раз пять. Подтвердил генпрокурор и тот факт, что ни Трамп, ни его окружения никак не препятствовали расследованию. В работу Мюллера не лезли, текст доклада не редактировали. Все необходимые правки внес сам Минюст.

"Ни одно изменение не было внесено извне", — заверил генпрокурор Уильям Барр.

Редактура потребовалась по причине того, что в рамках расследования Мюллера до сих открыты уголовные дела (например, против бывшего советника Трампа Роджера Стоуна), а значит, отдельные пункты доклада могли бы повлиять на решение присяжных.

В итоге отчет существует в трех версиях. Полной — для служебного пользования, для публики — он вывешен на сайте, а более расширенную версию получили члены юридических комитетов Сената и палаты представителей.

На Капитолийский холм материалы доставили на CD-дисках. Тот факт, что Барр сначала собрал пресс-конференцию и только потом дал почитать большой доклад, предсказуемо возмутил демократов. На доклад Мюллера они надеялись, как на повод к импичменту Трампа. И все еще ищут хоть какие-то зацепки.

"Генеральный прокурор, похоже, начал кампанию в поддержку Трампа, выступая с результатами расследования доклада Мюллера", — с раздражением заметил председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер.

Трамп отреагировал в своем стиле. Едва Барр покинул зал, как в Twitter президента США появился коллаж в стилистике "Игры престолов" – Game over – игра закончена. Чуть раньше туда же в микроблог загрузили нарезку самых ярких высказываний Трампа по поводу расследования Мюллера.

"Сговора не было!" – заявлял Трамп.

Допросить самого Трампа Мюллер так и не смог, хотя и хотел. Чтобы не затягивать расследования, удовлетворились письменными ответами президента США, хотя и сочли их неадекватными. Адекватными сложно назвать и описанные в докладе обвинения в адрес россиян. В Вашингтоне по-прежнему настаивают, что вмешательство в президентские выборы было. Но, по-прежнему, не приводят каких-либо доказательств этого.

Вряд ли случайно в своем выступлении Уильям Барр перебросил мостик к другому громкому делу, которое только набирает обороты. Генпрокурор США упомянул WikiLeaks, которому, по версии американских властей, электронные письма Хиллари Клинтон якобы слили российские хакеры. Именно это Джулиану Ассанжу могут припомнить в том случае, если Великобритания выдаст его американцам.