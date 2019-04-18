Арестованы три участника запрещенной в РФ организации

В Москве арестованы три человека, обвиняемые в участии в деятельности террористической организации "Народное ополчение имени К​​​. Минина и Д. Пожарского" (запрещена в РФ).

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в главном следственном управлении СКР.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны 11 апреля. При этом в ходе обысков у мужчин были изъяты агитационные материалы в виде листовок и стикеров с призывами к сотрудникам силовых структур о вступлении в их организацию, а также флаги с символикой организации. Все трое были позднее заключены под стражу по обвинению в участии террористической организации.

Следствие установило, что арестованные с августа 2015 по апрель 2019 года пропагандировали "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского", основанное полковником ГРУ Владимиром Квачковым, позднее приговоренного к длительному сроку заключения по обвинению в организации вооружённого мятежа в России и терроризме.