Судимый лихач на BMW врезался в толпу пешеходов в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга уроженец Кабардино-Балкарии за рулем BMW врезался в толпу пешеходов после столкновения с легковушкой. Медицинская помощь потребовалась шестерым пострадавшим, в том числе ребенку. Камеры наблюдения зафиксировали момент ДТП, произошедшего около 16:30 18 апреля на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки.

BMW, по данным "Фонтанки", управлял 29-летний Альберт Доминов, чей отец является исполнительным директором Майского отделения федерации любительского бокса. У Аничкова моста он на скорости около 120 километров в час попытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но зацепил двигавшийся наперерез Peugeot. От удара машину нарушителя развернуло и выбросило на тротуар.

Первым на его пути оказался 57-летний мужчина — автомобиль протащил его на капоте до речной ограды, "срубил" дерево, после чего велосипедист улетел в воду (этот момент виден на записи). Всего в аварии пострадали шесть человек, в том сам водитель, ребенок и туристы из Германии и Эстонии.

"Я где-то четвертый или пятый был уже. Он меня чуть-чуть задел, я упал и ударился головой о камень. Пошла кровь, но я себя нормально чувствую", — рассказал 78.ru гражданин ФРГ Петр Браун. У остальных пострадавших травмы средней тяжести.

Виновник ДТП семь лет находился в федеральном розыске за то, что в 19-летнем возрасте в ходе массовой драки в Майском нанес противнику несколько ударов ножом. Задержали Доминова в августе 2016 года, но позже суд переквалифицировал дело с покушения на убийство на превышение пределов необходимой обороны и приговорил Альберта к 10 месяцам исправительных работ.

BMW оформлен на его 24-летнего двоюродного брата, но только в 2018 году Альберт получил на этой машине три штрафа за превышение скорости.