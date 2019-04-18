Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа

В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.

У победителей встречи голами отметились Дамир Жафяров (11-я минута), Динар Хафизуллин (19), Александр Барабанов (36) и Анатолий Голышев (58), а у швейцарцев две шайбы забросил Алессио Бертаджия (18, 40).

Стоит отметить, что в составе сборной России дебютировали сразу шесть игроков – вратарь Александр Георгиев, защитники Артем Сергеев и Никита Черепанов, а также форварды Антон Злобин, Дамир Жафяров, и Богдан Якимов.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Россияне попали в группу В, где сыграют с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.