"ЛУКОЙЛ" модернизировал в Астрахани новый реабилитационный центр для "особенных" детей
В Астрахани открыли новое здание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Событие приурочили к юбилею — в этом году центру исполняется 25 лет. Какие возможности теперь есть у врачей?
"Этот центр для нас – всё". Эти слова, вслед за Алиёй Нургазиевой, могут повторить около пяти тысяч родителей "особенных детей". Комплексная реабилитация и социальная адаптация помогает некоторым из них буквально "встать" на ноги. Поэтому 25-летний юбилей областного центра для ребят с ограниченными возможностями стал настоящим праздником. Поздравить сотрудников учреждения пришел и глава региона. Сергей Морозов подчеркнул, что развитие социальной сферы в нашей стране — это приоритетное направление государственной политики.
"При формировании своей региональной стратегии, мы тоже ставим приоритеты — интересы наших астраханских семей. Нам предстоит провести модернизацию социальных и медицинских учреждений. Особое внимание, конечно же, будем уделять таким замечательным центрам, как ваш", — заявил Сергей Морозов, врио губернатора Астраханской области.
Добрые слова и подарки — сертификаты от главы региона, руководства компании "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", регионального Министерства социального развития и труда. Теперь в Центре появятся новый тренажер, медоборудование и мебель. А вот документы на девять инвалидных кресел-колясок вручила родителям детей с ограниченными возможностями президент Некоммерческой организации " Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" Нелли Алекперова. Коляски сделаны по индивидуальному заказу для каждого ребенка. Благотворитель рассказала и удивительную историю — их спроектировал бывший летчик, ставший инвалидом после авиакатастрофы. Поэтому изобретатель по своему опыту учел все до мелочей. Астрахань стала первым регионом, где реализован пилотный проект.
"Почему мы именно такие коляски купили, физическая нагрузка на родителей приходится, ребенок привязан к родителям с утра до вечера. А, если взрослый ребенок сможет сам управлять машиной, то и мамам немножко легче будет. Чтобы человек мог сам себя обслужить, сам выйти на улицу, пойти в школу", — рассказывает Нелли Алекперова, президент некоммерческой организации "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ".
В недалеком будущем такие средства передвижения от "ЛУКОЙЛА" получат больные дети из Саратова, Перми, Нижнего Новгорода. В Астрахани же благотворительный фонд нефтяной кампании планирует еще один пилотный проект — для слабовидящих. А сегодня — радость у астраханских мам "особенных" детей.
"Сегодня я получила коляску для моей дочери Ангелины. Наш диагноз — ДЦП. Мы не ходим и вот эта коляска для нас — это самое то. Потому что старая развалилась. Поэтому, спасибо большое", — благодарит Наталья Пустохайлова.
"Сегодня особенный день. Не только для региона, но самое главное для детей — "особенных"детей. Потому что этот центр — надежда на выздоровление. Огромное спасибо главе региона, огромное спасибо кампании "ЛУКОЙЛ", что подарили подарки этим детям. Их помощь поможет детям восстановить здоровье", — считает Елена Дорохова,руководитель общественной благотворительной организации "Поможем детям".
Сегодня в областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями также торжественно открыли и два новых отделения.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия прекращает поставки угля и нефти на Украину
- Михельсон подвинул Лисина с первой строчки рейтинга Forbes
- Дмитрий Быков в стабильно тяжелом состоянии
- КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия
- Роскачество назвало лучших производителей кефира в РФ
Самое читаемое
-
"Олечки больше нет": санитарка детской поликлиники зарезала дочь по приказу голосов
- Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
- Анорексия и остановка сердца: как жиросжигатели убивают организм
- Жена Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя
- Толстый турист упал со сломавшегося аттракциона и разбился насмерть
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Греция потребовала репараций от Германии за ущерб от оккупации
- США применили санкции против ЦБ Венесуэлы
- Топ-5 лучших российских вузов в рейтинге RUR
- Три причины поставить под сомнение экономические данные Китая
- Миллиардеры из Вологды и топ-10 самых богатых людей в рейтинге Bloomberg
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"
- Младше "Креты": Hyundai показала свой самый маленький кроссовер
- Новый Subaru Outback стал ближе к "Форестеру"
- Предложено объединить каско и ОСАГО. А что говорят эксперты?
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Враг в отражении: что прыщи могут рассказать о здоровье
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
По всем законам шоу-бизнеса: Порошенко и Зеленский собирают стадион
- Карты "МИР" теперь принимают и в Турции
- Экипаж не откликнулся: за горящий двигатель "Боинга" ответят пассажиры
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран
- У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
- На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
- Стали известны подробности миссии первого арабского космонавта
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?