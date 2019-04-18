Владимир Зеленский заявил о прекращении предпринимательской деятельности

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию "Квартал-95" и прекращает предпринимательскую деятельность.

При этом он подчеркнул, что не будет выходить из бизнеса в течение пяти лет, как "кто-то из какой-то фабрики", намекая на действующего президента Украины Петра Порошенко и его кондитерскую корпорацию "Рошен".

Также Владимир Зеленский заверил, что во время своего возможного президентства не будет замешан ни в каких коррупционных схемах, пообещав, что если когда-либо нарушит закон, то уйдет сам, передает ТАСС.

Как сообщалось, 31 марта в ходе первого тура президентских выборов на Украине лидерами стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. По данным соцопросов, сейчас за Зеленского готовы проголосовать около 72 процента граждан страны, за Порошенко — около 25 процентов.