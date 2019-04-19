"Арсенал" минимально переиграл "Наполи" в Лиге Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы английский "Арсенал" на поле стадиона "Сан-Паоло" в итальянском Неаполе обыграл местный "Наполи" с минимальным счетом – 1:0. В составе лондонцев единственный мяч на 36-й минуте забил нападающий Александр Ляказетт.

Первая игра противостояния завершилась победой "канониров" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч лондонский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с испанской "Валенсией", обыгравшей в четвертьфинале "Вильярреал".

Напомним, первый матч 1/2 финала пройдет 2 мая, а ответная игра – 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 29 мая и пройдет на поле стадиона "Олимпийский" в столице Азербайджана – Баку.