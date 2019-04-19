"Прятки на сутки". В соцсетях набирает популярность новая садистская игра для детей
Сказали, что надо пропасть на 24 часа, сначала я подумала, что, зачем, не надо такого совершать. Но потом — все же решилась. И добавила седых волос родителям. Прятки на сутки — снова в моде. Кто толкает детей на такие эксперименты?
"Должна была пойти на занятия из дома, последний раз была на связи в 20 минут четвертого. С тех пор телефон недоступен". Объявление появилось на всех площадках в интернете — о поиске пропавшей московской школьницы.
Исчезла она в районе Южное Измайлово. Все стандартно — по тревоге подняты полиция, добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт", школьные учителя и родители одноклассников. В сети — десятки перепостов с просьбой помочь хоть какой-нибудь информацией.
Ведь, как говорится, ничто не предвещало, что 13-летний ребенок вдруг внезапно исчезнет. На поиски пропавшей школьницы потратили ночь. И вот — рано утром долгожданная новость — нашлась. В 25-ти километрах от дома, на противоположном конце Москвы. А теперь о том — почему, собственно, там оказалась.
Как пишут участники поиска в сети, "играла в популярную игру — прятки на сутки". Опасное увлечение подростков, суть которого в том, чтобы пропасть с радаров на 24 часа. Явление — не новое, но похоже на очередной всплеск популярности.
Обычная московская школьница. После уроков в тот день должна была пойти на занятия к репетитору. Но ни к нему, ни домой не добралась. Сегодня с Анжеликой все хорошо, она с родителями. Рассказывает подробности своего исчезновения. "Прятки на 24 часа" начались в интернете.
"Сказали, что надо пропасть на 24 часа, сначала я подумала, что, зачем, не надо такого совершать. Я проигнорировала сообщение. Потом в понедельник вечером я поссорилась с родителями, и приняла решение, что соглашусь", — говорит Анжелика, школьница.
Родители уверяют, серьёзной ссоры не было. Взаимоотношения в семье были хорошими. Но с дочкой явно кто-то давно "работал" в интернете. Всех подробностей даже близким Анжелика не рассказывает. С ребенком общается и полиция, и психологи.
"Периодически проверяла, все как обычно у всех школьников, всякие друзья, мультики. Ничего критичного не видела. Но считаю, что это было влияние извне. Чтобы просто уйти из дома, она никогда из дома не выходила одна", — вспоминает Анна Плетнева, мама Анжелики.
С виду такую интересную и необычную игру в интернете начали продвигать еще несколько лет назад популярные ютуб-блогеры. Они пробовали прятаться в крупных магазинах, детских развлекательных центрах. Задача — по заданию другого человека остаться незамеченным на сутки. Потом – вознаграждение за выигранный спор.
"Доверчивость ребенка, его вера в честность и порядочность, а еще желание "насолить родителям" или сделать так, чтобы тебя все искали. Но, как выяснилось, чаще всего подобными прятками руководили в интернете заключенные, причём судимые за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. К счастью, далеко дети не уходили, но на поиски именно тех, кому нет 18, обязательно всегда бросаются колоссальные силы полиции, МЧС, волонтеров", — рассказывает Ольга Леткова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ.
Презумпция добросовестности. Понятие, хорошо знакомо интернет-бизнесменам. Пользователи автоматически, когда ставят галочку в разделе возраст, поддерживают, что им есть 18. Дальше ответственность за всё происходящее — только на них. При этом никто не проверяет, что во взрослую группу мог зайти ребенок. Или под видом ребенка, с другим школьником общается взрослый человек.
Полиция пока не дает комментариев. Кто был этим незнакомцем, который уговорил юную москвичку пропасть на 24 часа и была ли у него другая цель — выясняют следователи. Возможно, у него были сообщника и эта даже целая криминальная сеть.
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