Илья Воробьев: хорошая победа, порадовали сочинских болельщиков

В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. Главный тренер россиян Илья Воробьев поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Нормально поработали ребята, хорошая победа. Обе стороны порадовали сочинских болельщиков, – приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР. – Погода здесь сегодня не очень, поэтому они не зря пришли на хоккей. Хорошо, что выиграли".

Воробьев объяснил, почему команда сыграла в 13 нападающих и 7 защитников: "по защитникам мы исходим из того, как мы будем играть на чемпионате мира. Мы пока думаем над этим, смотря, кто будет в составе".