Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Каролиной"

В рамках четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" на домашнем льду обыграла "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1. Счет в серии до четырех побед стал равным – 2:2.

У победителей встречи голами отметились Уоррен Фегеле (17-я секунда) и Теуво Терявяйнен (39-я минута), а у гостей единственную шайбу на 31-й минуте забросил российский форвард Александр Овечкин, которому ассистировал соотечественник Дмитрий Орлов.

Первые три игры завершились двумя победами "Вашингтона" (4:2, 4:3 ОТ) и одной викторией "Каролины" (5:0). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:2. Следующая игра противостояния состоится 21 апреля и пройдет на льду "Кэпитал Уан-Арены" в Вашингтоне.