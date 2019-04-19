В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме

В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома. К настоящему момент площадь возгорания достигла почти 2 тысячи квадратных метров.

Жильцов дома эвакуируют, в тушении огня задействованы 34 человека и девять единиц техники, сообщает РИА Новости.