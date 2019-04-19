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19 апреля 201905:45

Франция перебросит в Эстонию вооруженные силы для сдерживания "российской агрессии"

Почти три сотни военнослужащих, четыре танка и двадцать боевых машин пехоты из Франции прибудут на следующей неделе в Эстонию. Как сообщает французское посольство, военные и техника будут располагаться в городе Тапа. А это всего лишь в ста сорока километрах от российской границы.

В Эстонии французы пробудут до августа – в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия в странах Балтии и Польше, сообщает телеканал "Россия 24". Москва уже неоднократно заявляла, что Североатлантический альянс в последние годы проявляет беспрецедентную активность и наращивает свои силы в Европе, якобы для сдерживания, так называемой "российской агрессии".

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