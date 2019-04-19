"Сент-Луис" Тарасенко одержал волевую победу над "Виннипегом" и повел в серии

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Сент-Луис Блюз" на выезде обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 3:2. К началу третьего периода гости уступали в счете 0:2, а победную шайбу забросили за 15 секунд до сирены.

У победителей встречи голами отметились Райан О'Райли (42-я минута), Брэйден Шенн (54) и Джейден Шварц (60), а у хозяев льда шайбы забросили Адам Лаури (1) и Кевин Хейз (14).

Российские нападающие гостевой команды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев провели на льду 16 минут 36 секунд и 9 минут 26 секунд соответственно, очков не набрали и оба завершили игру с показателем полезности "-1".

Первые четыре игры завершились двумя победами "Сент-Луиса" (2:1, 4:3) и двумя викториями "Виннипега" (6:3, 2:1 ОТ). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Блюз". Следующий матч противостояния состоится 21 апреля и пройдет на льду арены "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.