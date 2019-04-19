Бизнесмена чуть не засудили за долг в 1 копейку

Поводом для судебного разбирательства едва не стал долг бизнесмена в 1 копейку бюджету Петропавловска-Камчатского за аренду земли, передает РИА Новости.

Как рассказал предприниматель Александр Иванов, он получил предупреждение о задолженности по договору аренды за использование земельного участка в размере 0,01 рублей от городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

В письме говорилось, что если предприниматель не погасит долг в 30-дневный срок, администрация будет вынуждена обратиться в суд. Сам Иванов с долгом не согласился, так как он давно выкупил участок в собственность, однако долг погасил.

Между тем, администрация Петропавловска-Камчатского уверена в своей правоте, ссылаясь на бюджетное законодательство. "Мы постоянно проводим мониторинг задолженности по арендной плате и, в соответствии с бюджетным законодательством, не имеем оснований для списания образовавшейся задолженности, причем независимо от суммы", — сообщила и. о. руководителя городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Ольга Пась.