Новости В мире

Все видео этой рубрики
19 апреля 201910:04 Валентин Богданов

Демократы не сдаются: Трамп недостаточно восторженно отнесся к расследованию

Минюст США обещает, что на следующей неделе позволит конгрессменам ознакомиться с той версией доклада Мюллера, где почти нет правок. К документу допустят лидеров обеих партий, а также глав юридических комитетов и комитетов по разведке. Речь идет об итогах расследования о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Демократы уверены, что генпрокурор Барр неверно истолковал некоторые положения из доклада Мюллера в угоду президенту Трампу. Сам же Трамп после вчерашней публикации доклада вновь заявил, что не вступал в сговор с Москвой, а Демократической партии пора бы смириться с тем, что доказательств и быть не может.

Что демократов не устраивает в опубликованном документе и что они хотят найти в расширенной версии доклада спецпрокурора Мюллера?

Доклад спецпрокурора Мюллера — это 448 страниц машинописного текста. Чтобы распечатать, нужно две пачки бумаги. С момента, когда текст появился на сайте Минюста США, электронную версию дотошно изучают журналисты и политики.

Документ слегка отредактирован — есть замазанные черным абзацы и разделен на две части. Первая относится к расследованию якобы российского вмешательства в выборы. Ее содержание в целом и так было известно благодаря многочисленным утечкам и сливам, происходившим все два года, что работала комиссия.

Зато вторая полна сюрпризов. В ней Мюллер анализирует действия президента США и его окружения на предмет препятствования расследованию. Само его начало стало для Трампа шоком.

"Когда бывший генеральный прокурор Джефф Сешнс сообщил президенту о назначении спецпрокурора, президент откинулся в кресле и сказал: "О Боже, это ужасно. Это конец моего президентства. Мне конец!"

Впрочем, данные Мюллера уже опровергли в Белом доме. 17 мая 2017 года, когда расследование началось, помощница Трампа Киллиан Конуэй была рядом с президентом и ничего подобного не слышала.

"Я была очень удивлена, увидев это, поскольку реакция президента в тот день была совсем иной. Президент никогда не говорил тех слов, которые указаны в докладе", — сообщила Конуэй.

Наверняка похожим образом будут реагировать и на другие нелицеприятные подробности. Ведь аудиозаписей Мюллер не предоставил, а бумага с гербовой печатью многое может стерпеть.

И рассуждения о том, что письменные ответы Трампа были неадекватными. И то, что он, якобы почти уволил Мюллера, если бы не советники.

"Усилия президента по оказанию влияния на расследование были в основном безуспешными, но это в основном потому, что окружавшие президента лица отказывались выполнять приказы или удовлетворять его просьбы", — говорится в докладе.

Одним из отказников стал юрист Трампа Дон Макган. Предпочел добровольно уйти в отставку, чем по новой спровоцировать то, что в США, вспоминая Уотергейт, называют "резней в субботний вечер". В 1973-м Никсон после начала скандала повыгонял многих высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы. И Трамп, получается, мог.

Для его противников именно этот фрагмент стал новой спасительной соломинкой, за которую они конечно, схватились. Само намерение отстранить спецпрокурора демократы уже трактуют как попытку помешать правосудию. При том, что сам Мюллер подобный вывод делать отказался.

"Даже в своей незаконченной форме доклад Мюллера указывает на тревожные свидетельства того, что президент Трамп препятствовал осуществлению правосудия, а также причастен к другим нарушениям. Решение генпрокурора не представлять полный текст доклада Конгрессу прискорбно. Просто представьте, что еще остается скрытым от нас!", — заявил Джерри Надлер, глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Узнать больше демократы рассчитывают лично от спецпрокурора. Собираются позвать его на слушания не позднее 23 мая.

Его начальник, генпрокурор Барр, представлявший доклад, кстати возражать против этого не стал. И это добавляет очков уже республиканцам.

"Тот факт, что Уильям Барр в возрасте 69 лет и будучи второй раз на посту генерального прокурора хотел бы запятнать свой имидж и репутацию, совершенно нелеп. Я вижу, что он пытается быть максимально открытым с американской общественностью. И я могу похвалить его за это", — проинформировал общественность Митч Макконнел, лидер республиканского большинства в Сенате.

Впрочем, в перспективы юридической волокиты вокруг доклада по-настоящему не верят даже демократы. Откровеннее других был лидер демократического большинства в нижней палате. На вопрос CNN есть ли перспективы у импичмента, Стени Хойер ответил, что добиваться досрочной отставки его однопартийцы не станут. Предвыборная кампания начнется через 180 дней. На выборах всё и решат.

 

Сейчас

07:04

Крупный пожар в Канске локализован

05:31

В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме

05:11

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

05:03

Японский вулкан Асо вновь напомнил о себе

04:16

Пожар в Нотр-Даме: названа причина возгорания

03:47

Полиция Северной Ирландии расследует теракт

02:56

Правительство Мали ушло в отставку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Предвыборные страсти: Зеленский не пожмет руку Порошенко

Предвыборные страсти: Зеленский не пожмет руку Порошенко

2 часа назад
Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал

Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал

3 часа назад
Демократы не сдаются: Трамп недостаточно восторженно отнесся к расследованию

Демократы не сдаются: Трамп недостаточно восторженно отнесся к расследованию

1 час назад
Пожар в Нотр-Даме: названа причина возгорания

Пожар в Нотр-Даме: названа причина возгорания

7 часов назад
Франция перебросит в Эстонию вооруженные силы для сдерживания "российской агрессии"

Франция перебросит в Эстонию вооруженные силы для сдерживания "российской агрессии"

5 часов назад
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

4 часа назад
Турист попытался разогреть воду на Вечном огне в Волгограде, получив сигнал из космоса

Турист попытался разогреть воду на Вечном огне в Волгограде, получив сигнал из космоса

46 минут назад
Бельгийцы пытаются отпугнуть нелегалов антирекламой страны в Интернете

Бельгийцы пытаются отпугнуть нелегалов антирекламой страны в Интернете

6 часов назад
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

6 часов назад
"Прятки на сутки". В соцсетях набирает популярность новая садистская игра для детей

"Прятки на сутки". В соцсетях набирает популярность новая садистская игра для детей

11 часов назад
В Хабаровске пришло время лепить апрельских снеговиков

В Хабаровске пришло время лепить апрельских снеговиков

4 часа назад
Бурятские полицейские выселили из отеля двух медвежат

Бурятские полицейские выселили из отеля двух медвежат

39 минут назад
"Сбербанк" поручил свой YouTube-канал нейросетевой ведущей

"Сбербанк" поручил свой YouTube-канал нейросетевой ведущей

15 часов назад
Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

23 часа назад
"Колония женского режима". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Колония женского режима". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

23 часа назад
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

15.04.2019 08:13
Кучеров и Василевский приедут в сборную России

Кучеров и Василевский приедут в сборную России

1 час назад
От Питера до Москвы: зачем нужна высокоскоростная магистраль за триллион рублей

От Питера до Москвы: зачем нужна высокоскоростная магистраль за триллион рублей

1 час назад
Старые игры "воскрешают", улучшая графику нейросетями

Старые игры "воскрешают", улучшая графику нейросетями

2 часа назад
Санкт-Петербургу предстоит транспортный апгрейд

Санкт-Петербургу предстоит транспортный апгрейд

2 часа назад
Facebook хранил миллионы паролей к Instagram в&nbsp;открытом виде

Facebook хранил миллионы паролей к Instagram в открытом виде

4 часа назад
Мир без границ: россияне смогут посещать Коста-Рику без виз

Мир без границ: россияне смогут посещать Коста-Рику без виз

4 часа назад
Бывший министр иностранных дел Эквадора объявлен в международный розыск

Бывший министр иностранных дел Эквадора объявлен в международный розыск

5 часов назад
В Париже запретили выступления "желтых жилетов"

В Париже запретили выступления "желтых жилетов"

6 часов назад
Дмитрий Быков благополучно доставлен на лечение в Москву

Дмитрий Быков благополучно доставлен на лечение в Москву

12 часов назад
Автомобиль в Петербурге сбил шесть человек, в том числе ребенка и нескольких иностранцев

Автомобиль в Петербурге сбил шесть человек, в том числе ребенка и нескольких иностранцев

13 часов назад
Арестованы три участника запрещенной в РФ организации

Арестованы три участника запрещенной в РФ организации

13 часов назад
"Ворота Арктики" на Севморпути: Россия открыла северную кладовую

"Ворота Арктики" на Севморпути: Россия открыла северную кладовую

13 часов назад
Экипаж не откликнулся: за горящий двигатель "Боинга" ответят пассажиры

Экипаж не откликнулся: за горящий двигатель "Боинга" ответят пассажиры

14 часов назад
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

14 часов назад
Huawei обещает выпустить "дешевый" 5G-смартфон за 600 долларов

Huawei обещает выпустить "дешевый" 5G-смартфон за 600 долларов

15 часов назад
Кто лучше скрывает измены, мужчины или женщины?

Кто лучше скрывает измены, мужчины или женщины?

17 часов назад
Исследователь взломал "живые плитки" в Windows

Исследователь взломал "живые плитки" в Windows

18 часов назад
Российские десантники первыми получат новые автоматы АК-12

Российские десантники первыми получат новые автоматы АК-12

19 часов назад
Кот-ушанка и медведь-неваляшка: у олимпийской сборной России появились новые талисманы

Кот-ушанка и медведь-неваляшка: у олимпийской сборной России появились новые талисманы

20 часов назад
Функции мозга свиньи восстановились спустя несколько часов после смерти

Функции мозга свиньи восстановились спустя несколько часов после смерти

21 час назад
Юрий Чернов рассказал, почему не стал Петрухой из "Белого солнца пустыни"

Юрий Чернов рассказал, почему не стал Петрухой из "Белого солнца пустыни"

21 час назад
Игры собрали более миллиарда долларов на Kickstarter

Игры собрали более миллиарда долларов на Kickstarter

21 час назад
Шершавая "Армата". Новый российский танк получил противоскользящее покрытие брони

Шершавая "Армата". Новый российский танк получил противоскользящее покрытие брони

21 час назад
Россиян ждет всеобщая диспансеризация

Россиян ждет всеобщая диспансеризация

21 час назад
Аналитики выяснили, куда россияне поедут на майские праздники

Аналитики выяснили, куда россияне поедут на майские праздники

22 часа назад
Новый Subaru Outback стал ближе к "Форестеру"

Новый Subaru Outback стал ближе к "Форестеру"

23 часа назад
Генетики выяснили, кто покоится в европейских мегалитических гробницах каменного века

Генетики выяснили, кто покоится в европейских мегалитических гробницах каменного века

18.04.2019 10:06
Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника

Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника

18.04.2019 09:02
Край земли. Фильм Дмитрия Степанова

Край земли. Фильм Дмитрия Степанова

17.04.2019 11:40
Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

16.04.2019 09:48
В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

16.04.2019 09:37
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

15.04.2019 12:58