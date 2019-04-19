Демократы не сдаются: Трамп недостаточно восторженно отнесся к расследованию

Минюст США обещает, что на следующей неделе позволит конгрессменам ознакомиться с той версией доклада Мюллера, где почти нет правок. К документу допустят лидеров обеих партий, а также глав юридических комитетов и комитетов по разведке. Речь идет об итогах расследования о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Демократы уверены, что генпрокурор Барр неверно истолковал некоторые положения из доклада Мюллера в угоду президенту Трампу. Сам же Трамп после вчерашней публикации доклада вновь заявил, что не вступал в сговор с Москвой, а Демократической партии пора бы смириться с тем, что доказательств и быть не может.

Что демократов не устраивает в опубликованном документе и что они хотят найти в расширенной версии доклада спецпрокурора Мюллера?

Доклад спецпрокурора Мюллера — это 448 страниц машинописного текста. Чтобы распечатать, нужно две пачки бумаги. С момента, когда текст появился на сайте Минюста США, электронную версию дотошно изучают журналисты и политики.

Документ слегка отредактирован — есть замазанные черным абзацы и разделен на две части. Первая относится к расследованию якобы российского вмешательства в выборы. Ее содержание в целом и так было известно благодаря многочисленным утечкам и сливам, происходившим все два года, что работала комиссия.

Зато вторая полна сюрпризов. В ней Мюллер анализирует действия президента США и его окружения на предмет препятствования расследованию. Само его начало стало для Трампа шоком.

"Когда бывший генеральный прокурор Джефф Сешнс сообщил президенту о назначении спецпрокурора, президент откинулся в кресле и сказал: "О Боже, это ужасно. Это конец моего президентства. Мне конец!"

Впрочем, данные Мюллера уже опровергли в Белом доме. 17 мая 2017 года, когда расследование началось, помощница Трампа Киллиан Конуэй была рядом с президентом и ничего подобного не слышала.

"Я была очень удивлена, увидев это, поскольку реакция президента в тот день была совсем иной. Президент никогда не говорил тех слов, которые указаны в докладе", — сообщила Конуэй.

Наверняка похожим образом будут реагировать и на другие нелицеприятные подробности. Ведь аудиозаписей Мюллер не предоставил, а бумага с гербовой печатью многое может стерпеть.

И рассуждения о том, что письменные ответы Трампа были неадекватными. И то, что он, якобы почти уволил Мюллера, если бы не советники.

"Усилия президента по оказанию влияния на расследование были в основном безуспешными, но это в основном потому, что окружавшие президента лица отказывались выполнять приказы или удовлетворять его просьбы", — говорится в докладе.

Одним из отказников стал юрист Трампа Дон Макган. Предпочел добровольно уйти в отставку, чем по новой спровоцировать то, что в США, вспоминая Уотергейт, называют "резней в субботний вечер". В 1973-м Никсон после начала скандала повыгонял многих высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы. И Трамп, получается, мог.

Для его противников именно этот фрагмент стал новой спасительной соломинкой, за которую они конечно, схватились. Само намерение отстранить спецпрокурора демократы уже трактуют как попытку помешать правосудию. При том, что сам Мюллер подобный вывод делать отказался.

"Даже в своей незаконченной форме доклад Мюллера указывает на тревожные свидетельства того, что президент Трамп препятствовал осуществлению правосудия, а также причастен к другим нарушениям. Решение генпрокурора не представлять полный текст доклада Конгрессу прискорбно. Просто представьте, что еще остается скрытым от нас!", — заявил Джерри Надлер, глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Узнать больше демократы рассчитывают лично от спецпрокурора. Собираются позвать его на слушания не позднее 23 мая.

Его начальник, генпрокурор Барр, представлявший доклад, кстати возражать против этого не стал. И это добавляет очков уже республиканцам.

"Тот факт, что Уильям Барр в возрасте 69 лет и будучи второй раз на посту генерального прокурора хотел бы запятнать свой имидж и репутацию, совершенно нелеп. Я вижу, что он пытается быть максимально открытым с американской общественностью. И я могу похвалить его за это", — проинформировал общественность Митч Макконнел, лидер республиканского большинства в Сенате.

Впрочем, в перспективы юридической волокиты вокруг доклада по-настоящему не верят даже демократы. Откровеннее других был лидер демократического большинства в нижней палате. На вопрос CNN есть ли перспективы у импичмента, Стени Хойер ответил, что добиваться досрочной отставки его однопартийцы не станут. Предвыборная кампания начнется через 180 дней. На выборах всё и решат.